Emergenza Bora, 120 interventi dei Vigili del fuoco in 36 ore (FOTO)

A causa della “Bora” i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono impegnati dalla mattina di ieri 21 febbraio 2018 per far fronte a tutte le richieste d’intervento dovute al forte vento. Nelle ultime nelle 36 ore fino alle 20 di ieri sera, 22 febbraio, sono stati 120 gli interventi portati a termine nella provincia di Trieste dai vigili del fuoco che con la messa in sicurezza di finestre, tegole, cornicioni, alberi, cartelli stradali ecc. hanno garantito la sicurezza dei cittadini e ripristinato la viabilità stradale.

Al fine di garantire un’adeguata risposta alle richieste di aiuto della popolazione è stato richiamato anche personale libero dal servizio e per ottimizzare tutte le risorse presenti sul territorio è stata attivata anche la sala crisi del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste.

L’incremento del personale sul territorio continuerà fino al perdurare delle avverse condizioni meteo.

