Emergenza sangue, ADS Trieste: "Abbiamo bisogno di donatori"

Emergenza sangue nel periodo estivo, il centro trasfusionale ha aggiunto ulteriori posti per prenotare la donazione. L'allarme viene lanciato dall'Associazione Donatori Sangue: come spesso accade durante il periodo estivo si riscontra una diminuzione delle donazioni. Per non intaccare le riserve che porterebbero nella peggiore ipotesi a compromettere la regolare funzionalità degli interventi ospedalieri, ADS Trieste prega di prenotare una donazione di sangue al numero 0403721981, 040764920 o inviare un whatsApp al 3348045190 scrivendo nome, cognome e la data per cui si vuole dare la propria disponibilità. Il sostegno della cittadinanza è vitale, ora più che mai.