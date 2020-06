Enaip, al via il primo corso completo per Assistente di Studio Odontoiatrico

È partito, inizialmente in modalità online, il primo corso completo per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), grazie anche alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ed alle associazioni di categoria ANDI e AIO. “È un risultato importante – sottolinea la direttrice generale di EnAIP FVG Paola Stuparich - che abbiamo voluto conseguire non solo per testimoniare il nostro ruolo formativo in ambito sanitario, ma soprattutto per dare pieno riconoscimento, valore e spendibilità occupazionale a questi professionisti”.

La figura professionale

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è l’operatore di interesse sanitario che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori. “Quella dell’ASO è una figura presente da sempre nel team odontoiatrico. In passato la sua formazione e preparazione era affidata alle capacità formative del datore di lavoro odontoiatra presso il quale veniva assunta, dalla volontà e dall’efficacia delle colleghe nel trasferire le conoscenze da loro acquisite e dalla personale voglia di crescere professionalmente cercando di cogliere e assimilare quanto possibile nell’ambito lavorativo. Oggi, con l’entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018 e il relativo recepimento regionale tutto questo è stato normato in un percorso formativo preciso che tocca tutti gli aspetti teorici e pratici della professione e che rende indispensabile l’acquisizione dell’attentato qualificante di ASO per poter essere assunti in una struttura odontoiatrica” ci spiega Giorgio Balich, Presidente di ANDO FVG (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Il corso prevede una parte teorica, che verrà svolta parte in videoconferenza e parte in aula, una parte pratica laboratoriale e 400 ore di tirocinio.

“Le competenze principali che una Assistente di studio odontoiatrico deve possedere per esercitare al meglio il proprio ruolo – continua Balich - sono, varie, molteplici e importantissime e spaziano dalla pratica clinica quotidiana, alla gestione dell’accoglienza del paziente, della segreteria e della gestione amministrativa. In particolare è doveroso ricordare l’importanza della gestione del controllo della trasmissione delle infezioni crociate attraverso le pratiche di sanificazione degli ambienti, di disinfezione e sterilizzazione che, previa indicazione e istruzione da parte del medico datore di lavoro e il rispetto della letteratura di riferimento e delle linee guida operative ricadono quasi esclusivamente nelle competenze dell’ASO”.

Le prospettive di lavoro

Per quanto riguarda le prospettive di lavoro per una assistente di studio odontoiatrico qualificata, il Dott. Paolo Tacchino presidente di AIO Gorizia e Trieste (associazione Italiana Odontoiatri) afferma “La normativa vigente prevede la possibilità di assumere del personale con mansione ASO solo se può vantare un periodo minimo di lavoro presso uno studio odontoiatrico quale assistente alla poltrona o se in possesso della qualifica conseguita dopo la frequentazione di un corso formativo riconosciuto. Poter avere al fianco dell’Odontoiatra una Assistente di Studio Odontoiatrico qualificata è oggi più che mai importante considerati i molteplici aspetti che caratterizzano la figura dell’ASOe le sue mansioni che richiedono preparazione specifica ed aggiornamento costante per poter svolgere al meglio una professione impegnativa, ma ricca di prospettive. Quindi le opportunità di impiego, nonostante il particolare periodo economico e sociale che stiamo attraversando, appaiono ottime sia nel breve che nel lungo periodo”. EnAIP FVG, in qualità di ente accreditato nella Regione Friuli Venezia Giulia, propone il corso nelle sue sedi di Pasian di Prato (UD), Trieste, Gorizia e Cordenons (PN). Tutte le informazioni nel sito www.enaip.fvg.it