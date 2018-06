Enaip Fvg: corso gratuito di formazione imprenditoriale

Per chi ha un'idea innovativa e non sa come metterla in pratica. Per chi vorrebbe saperne di più su come si avvia e si gestisce una nuova impresa, nascono i corsi gratuiti di formazione imprenditoriale.

Dall'idea di impresa alla predisposizione del business plan: tutte le fasi cruciali del processo di creazione di un'azienda vengono affrontate nel CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE che si terrà nelle diverse sedi EnAIP FVG da giugno in poi.



Il corso ha una durata di 120 ore ed è completamente gratuito, in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Possono frequentarlo sia occupati che disoccupati, interessati a diventare potenziali imprenditori.



Analisi della domanda e della concorrenza, marketing e vendita, aspetti economico-finanziari e giuridici, organizzazione e risorse umane: la formazione toccherà tutti i diversi aspetti della pianificazione e gestione di una nuova attività, per arrivare alla elaborazione finale del proprio business plan strategico.



Il corso si terrà nelle sedi EnAIP di Pasian di Prato, Tolmezzo, Pordenone, Gorizia e Trieste.

