Dopo le medie: scuole aperte all'Enaip

L’EnAIP Friuli Venezia Giulia, uno degli enti accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito della prima formazione, aprirà al pubblico la sede di Trieste il 10, 16 e 28 gennaio dalle ore 17.00 alle 19.00 per presentare al pubblico i propri corsi di istruzione e formazione professionale nei settori meccanico, logistico, elettrico ed elettronico.

Ragazzi e genitori potranno visitare le aule e i laboratori del Centro e incontrare direttamente insegnanti e tutor, che saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie sui percorsi disponibili – autorizzati e finanziati dalla Regione e dunque gratuiti – rivolti ai giovani che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

I corsi attivati per l’anno formativo 2019-2020 a Trieste sono:

- MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI, perchi vorrebbe lavorare nelle concessionarie di caseautomobilistiche o nelle officine di autoriparazione, dove la richiesta di personale è sempre elevata, soprattutto nell’ambito della diagnosi elettronica e delle revisioni;

- INSTALLATORE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CIVILI E INDUSTRIALI, per chi desidera orientarsi verso le nuove professionalità emerse nel settore dell’elettronica digitale e dell’informatica, applicate allariparazione e manutenzione di impianti sofisticati quali quelli usati nella domotica e nell’Internet of things;

- INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, per acquisire solide competenze in ambitoelettrico, su sistemi sia tradizionali che innovativi (antifurto,impianti fotovoltaici, impianti di automazione domestica ecc.), e trovare occupazione in aziende artigiane o di piccole dimensioni nel settore dell’impiantistica elettrica civile e terziaria;

- ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO, un corso nato dalle richieste delle aziende del territorio che si occupano dimovimentazione merci, stoccaggio, distribuzione e logistica. Avviato da EnAIP FVG nell’anno formativo 2016-17, è tuttora l’unico di questo tipo in regione.

Tutti i corsi si sviluppano nell’arco di tre anni, le lezioni sono diurne con frequenza obbligatoria.

Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stagepresso aziende legate al percorso di studi intrapreso, grazie alle numerose partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo.

Al termine gli allievi ottengono una Qualifica professionale rilasciata dalla Regione FVG, valida per espletare l’obbligo scolastico.