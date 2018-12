Ennesimo incidente in ex GVT: donna all’ospedale

Ennesimo incidente sulla statale 202 (ex GVT) alle ore 7.30 circa, altezza Italcementi in direzione Molo VII. Coinvolta una Peugeot 207 con targa slovena, alla guida una donna di 68 anni, J.M. le iniziali, che ha perso il controllo del mezzo per cause imprecisate. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha portato la vittima al Pronto soccorso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Per circa un'ora è stata istituita l’uscita obbligatoria in via Caboto, le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.