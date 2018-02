Enologia: oltre un milione di euro per gli investimenti in cantina

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato la 'Misura investimenti' prevista dal 'Piano Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo'. Il provvedimento mette a disposizione oltre un milione di euro che da quest'anno potrà essere utilizzato per finanziare sia l'acquisto di botti in legno, per affinamento e invecchiamento, sia l'acquisto di attrezzature idonee alla spumantizzazione. Il contributo pubblico dedicato alle micro, piccole e medie imprese coprirà il 40 per cento delle spese sostenute, con un tetto di 100.000 euro per una sola tipologia di intervento, ampliato a 145.000 nel caso vengano realizzati entrambi gli interventi.

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande verrà stilata una graduatoria (nella quale sarà data priorità ai giovani agricoltori) che potrà, eventualmente, andare a scorrimento con il reperimento di ulteriori risorse nazionali e regionali. Le domande dovranno essere presentate in modalità informatica all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Agea) entro il 15 febbraio 2018 e dovranno essere consegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia in forma cartacea, corredate di tutti gli allegati, entro il 22 febbraio 2018, salvo proroghe concesse da Agea.