ENPA, nuovo corso per volontari “con possibilità di contratto”

Aperte le iscrizioni al corso di formazione per volontari ENPA. da adibire al soccorso di animali feriti ho difficoltà in nel territorio provinciale di Trieste. Il corso si articolerà in nove incontri con cadenza settimanale atti a fornire le migliori informazioni per conseguire l’adeguata conoscenza degli animali da soccorrere, delle norme sanitarie generali e speciali, della sicurezza personale della normativa sulla fauna selvatica e su quella domestica. Verranno anche effettuate lezioni pratiche di approccio all’animale da soccorrere e di corretta stabilizzazione provvisoria per il trasporto all’ambulatorio veterinario dell'ENPA. Al termine del corso verrà effettuata una verifica di corretto apprendimento. Nella sede di Via Marchesetti 10/4 (con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00) potrà essere compilata la domanda di partecipazione previa conoscenza dei requisiti necessari all’iscrizione al corso. L’ENPA si riserva il diritto di ammissione.

"L’attività di volontariato non esclude la possibilità che il rapporto venga trasformato in contratto a tempo determinato ove la Regione ritenga di fornire risorse adeguate alla effettuazione di un servizio continuativo almeno per il soccorso della fauna selvatica" si legge in una nota dell'ente, che dichiara di "non condividere la deriva commerciale che si sta dando al soccorso animale, ma non vuole sottrarsi alla possibilità di far effettuare tale servizio con quel valore aggiunto che nella mission dei protezionisti. Ciò nella constatata indifferenza della regione FVG per quanto prevedono la Legge Nazionale 06/06/2016 n. 106 ed il Decreto legislativo 05/07/2017 n. 117 (codice terzo settore) Per gli enti di volontariato senza fini di lucro. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20 gennaio 2020.