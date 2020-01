Soccorso animali, ENPA: "Sarà gestito dai forestali 24 ore su 24"

"Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’assessore Zannier piene di speranza e di programmi da realizzare". Lo dichiara Gianfranco Urso, coordinatore regionale dell'ENPA, in risposta all'annuncio dell'assessore regionale, che annunciava il riavvio del servizio a metà gennaio dopo il 'caso' sull'argomento scatenato da una segnalazione social.

Soluzione transitoria?

"Come scritto in fondo al suo comunicato - continua Urso - il problema non sta nelle risorse finanziarie ma negli uomini da impiegare, con la doverosa professionalità, nel servizio di soccorso animali su strada. Apprendiamo anche che il servizio in via transitoria Sarà effettuato dal personale delle stazioni forestali. Poiché in Italia e in FVG Le cose transitorie sono sempre durature siamo convinti che i forestali potranno di giorno e di notte assolvere al meglio e per lungo tempo il necessario e doveroso servizio. Finalmente si potrà, in caso di bisogno, avere una sicura reperibilità nelle 24 ore in tutta la regione"