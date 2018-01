Epifania: celebrato il rito greco ortodosso del lancio della croce sul Molo Audace (VIDEO)

Un rito che ha origini antiche, quello dell'epifania greco-ortodossa, che ogni anno attrae molti triestini, anche non credenti, sul Molo Audace per assistere al lancio della croce in mare e al successivo recupero di un coraggioso fedele. Dopo essersi tuffato nelle gelide acque, costui riconsegna la croce all'archimandrita, assicurandosi così un anno particolarmente prospero.

Quest'anno è stato Tommaso Bitri, studente di marketing di 24 anni nato nella comunità ortodossa, a compiere la non facile impresa dopo la tradizionale processione. L'evento coincide anche con la vigilia di Natale dei Serbi e degli altri ortodossi.

Di seguito il video della pagina web Trieste per Trieste