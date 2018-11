Maltempo in Friuli: ErbOsteria raccoglie più di 1000 euro per la Carnia

Una raccolta fondi per la Carnia dopo il devastante maltempo, è l'iniziativa di ErbOsteria, il ristorante con cucina basata su erbe officinali in Via Vittorio Alfieri 15. 1038 Euro è la somma raccolta, lo dichiarano i titolari su Facebook: "Siamo felicissimi! Non avremmo mai pensato di riuscire ad arrivare a tanto! E ce l'abbiamo fatta tutti insieme per la Carnia! Grazie grazie e ancora grazie di cuore a tutti! E W la Carnia e W Trieste!"