Errore tecnico dell’Inps nel calcolo delle pensioni di dicembre e gennaio: ecco cosa fare

Alcuni pensionati e pensionate hanno avuto una sgradita sorpresa: a causa di un errore tecnico dell'Inps negli assegni di dicembre 2019 e gennaio 2020 potrebbero aver infatti trovato un ammanco. La notizia è stata riportata dai colleghi di Today.it.

"L'Inps corregga subito l'errore nel calcolo delle pensioni e si scusi con le migliaia di persone che sono state danneggiate ricevendo meno del dovuto. Una struttura come l'Inps è al servizio dei cittadini e non sono accettabili errori di questo tipo". Lo chiede la deputata dem Debora Serracchiani, facendo seguito alle denunce dei sindacati dei pensionati del Friuli Venezia Giulia, che ha segnalato un errore commesso dall'Inps che potrebbe coinvolge circa 100mila persone che percepiscono assegni tra i 1.405 e 2010 euro, cui sono stati detratti gli aumenti concessi dal governo Renzi e pagati lo scorso anno, con la rivalutazione dell'assegno errata anche per il 2020.

Il caso non riguarda solo il Friuli Venezia Giuali. Ci sono segnalazioni da varie regioni. L’Inps ha spiegato che si tratta di solo poche decine di euro di differenza e che a febbraio ci sarà il conguaglio. Se l’errore dovesse essere riscontrato anche nella pensione del prossimo mese allora i diretti interessati sono naturalmente invitati a rivolgersi agli uffici Inps per chiedere ulteriori spiegazioni. Tutto risolto dunque, o comunque tutto sarà risolto automaticamente a breve: nessun allarme.