Esalazioni nocive nel uno scale: 20 persone evacuate per due ore (FOTO-VIDEO)

Allarme ieri sera, intorno alle 19.30 di domenica 13 maggio, in uno stabile di via della Valle a Trieste: i Vigili del fuoco sono intervenuti per delle esalazioni nocive segnalate dai condomini. Sul posto sono intervenuti una squadra ordinaria e il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) del comando provinciale.

Riscontrato che nel vano scale l’aria che veniva inalata provocava un leggero “bruciore” alla gola, i soccorritori, indossati gli autoprotettori e utilizzando i cappucci d’evacuazione collegati alla bombola hanno fatto uscire tutte le persone presenti (una ventina circa) in quel momento nello stabile.

Dopo aver evacuato tutti gli appartamenti i vigili del fuoco hanno eseguito un controllo strumentale di tutti i locali dello stabile senza riscontrare nulla di anomalo. Una volta giunto sul posto anche il funzionario di guardia è stato fatto un secondo controllo che ha dato ancora esito negativo. Non riscontrando nulla di anomalo negli ambienti e considerando che anche stazionando nel vano scale l’aria era perfettamente “respirabile” sono stati fatti rientrare tutti gli inquilini nei rispettivi alloggi.

Sul posto anche personale sanitario del 118 ma nessuna persona ha dovuto ricorrere alle loro cure. Le squadre hanno fatto rientro in sede alle ore 21.30 circa.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery