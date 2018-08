"Easy" vince al Magna Grecia Film Festival

"Easy" di Andrea Magnani vince come miglior film alla quindicesima edizione del "Magna Grecia Film Festival", la rassegna di Gianvito Casadonte, conclusasi domenica 5 agosto a Catanzaro. L'opera prima del regista porta a casa anche il premio "miglior attore" con Nicola Nocella. La giuria presieduta dal regista Paolo Genovese ha deciso di assegnare il premio a "Easy" per il suo nuovo modo di rappresentare la commedia italiana, con meno parole e più espressività e linguaggio non verbale.

"Easy - Un viaggio facile facile", racconta la storia di Isidoro, ex pilota di go-kart di successo costretto a lasciare le gare a causa del peso eccessivo raggiunto e ritrovatosi a vivere con la madre e imbottito di antidepressivi. Per fare un favore al fratello Easy torna a guidare, questa volta un carro funebre, per riportare la salma di un operaio morto in Ucraina. Lo spettatore vivrà così con il protagonista un viaggio pieno di disavventure e imprevisti.

Andrea Magnani nato a Rimini, vive tra Trieste, Roma e altre grandi città. Ha lavorato come sceneggiatore sia per il cinema che per la televisione e si è successivamente dedicato a dirigere documentari e cortometraggi.