Esce di strada e finisce tra gli alberi sul raccordo autostradale

Perde il controllo dell'auto per cause ancora da stabilire e finisce tra la vegetazione con l'auto ribaltata. È successo alle 7.30 di oggi, 2 novembre: le squadra del distaccamento di Opicina e l'autogru della sede centrale del Comando provinciale di Trieste sono intervenute sul raccordo autostradale 13 all’altezza di Sistiana, in direzione Monfalcone e hanno trovato un’autovettura finita fuori strada finendo sospesa su un fianco. La conducente, senza apparenti danni fisici, è stata presa in cura dal personale sanitario del 118. I Vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e successivamente, con l’ausilio dell'autogru, hanno provveduto al recupero del mezzo riposizionandolo sulla carreggiata. Sul posto la Polizia stradale.