Escher, in mostra a Trieste anche sei opere inedite

Una mostra interattiva, un percorso ben definito da una serie di "scatole", dove scoprire le meraviglie di Escher, uno degli artisti più amati in tutto il mondo. Escher nasce nel 1898 in Olanda e vi muore nel 1972. Nel 1922 visita per la prima volta l’Italia, dove poi visse per molti anni, visitandola da nord a sud e rappresentandola in molte sue opere. Inquieto, riservato e indubbiamente geniale, Escher nelle sue celebri incisioni e litografie crea un mondo unico, immaginifico, impossibile, dove confluiscono arte, matematica, scienza, fisica, design.

Oggi una mostra antologica - con circa 200 opere e i lavori più rappresentativi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo - arriva a Trieste grazie alla collaborazione tra il Comune di Trieste e Arthemisia con Generali Valore Cultura che confermano un sodalizio già collaudato con il grande successo della mostra “I Love Lego”, ad oggi campione di incassi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Ed è una collaborazione vincente, dove turismo e cultura si supportano. "La mostra "Escher ha un respiro internazionale e sono orgoglioso di aver contribuito a portarla nella nostra città - ha dichiarato l'assessore Rossi nel corso della presentazione della mostra -; offre una panoramica antologica sull'opera di uno dei maggiori artisti del nostro tempo e dà al visitatore l'opportunità di assumere il suo sguardo visionario scivolando, con gli occhi e con la fantasia, lungo le linee fitte delle sue complesse rapprsentazioni, in cui realtà e illusione si mescolano definendo spazialità inedite e figure sofisticate".

La mostra Escher racconta il genio dell’artista olandese con le opere più iconiche della sua produzione quali Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata, che appartengono all’immaginario comune riferibile al grande artista.

La Creazione del Mondo: le sei xilografie

Esposta per la prima volta al mondo e novità assoluta della mostra triestina, la sezione con la serie I giorni della Creazione, un nucleo di sei xilografie realizzate tra il dicembre 1925 e il marzo 1926 che racconta i primi sei giorni della Creazione del Mondo.

L'iniziativa "Gift for Guests"

La mostra è sostenuta da due partner d’eccezione: PromoTurismoFVG e Generali Valore Cultura con l’obiettivo di rendere queste iniziative artistiche e culturali accessibili a un pubblico sempre più ampio, valorizzando il territorio. PromoTurismoFVG, con Confindustria Venezia Giulia, Federalberghi Trieste e Associazione Bed and Breakfast FVG, consentirà di attuare un’iniziativa unica e sperimentale in Italia: offrire il biglietto gratuito della mostra a tutti coloro che soggiorneranno almeno una notte nelle strutture ricettive di Trieste che aderiscono all’iniziativa. Quest’ultima, battezzata “Gift for Guests”, mira a incentivare il turismo culturale in Città, premiando i turisti con un meraviglioso regalo offerto dall’Amministrazione grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno (www.discover-trieste.it); un'iniziativa che, come dichiarato da Lanci di Federalberghi, "ha già avuto le dovute confereme, sebbene sia stata lanciata per la prima volta".

"I Racconti dell'arte" by Generali

Allo stesso tempo Generali Italia attraverso Valore Cultura conferma la sua presenza a Trieste come attore di sviluppo della città offrendo iniziative di crescita culturale per il territorio. In programma il 22 gennaio una giornata di apertura gratuita per tutte le scuole (previa prenotazione del gruppo), alla quale seguiranno due tappe de “I Racconti dell’arte”, una dedicata agli studenti delle scuole secondarie e ai loro insegnanti e l’altra rivolta al pubblico generico. Si tratta di una narrazione moderna e coinvolgente a cura del critico e curatore artistico Sergio Gaddi, che dialoga con i nuovi linguaggi per ampliare la narrazione, approfondire la mostra e la vita dell’artista. L’iniziativa sarà realizzata nella sede storica di Generali a Palazzo Berlam, edificio icona della città, legato profondamente alla storia della Compagnia, recuperato e riaperto alla città dopo un’importante ristrutturazione.

Biglietto scontato per il film “Escher- Viaggio nell’infinito”

A partire dal 16 dicembre, Feltrinelli Real Cinema e Wanted Cinema, presentano nelle sale cinematografiche italiane il primo docu-film di Robin Lutz dedicato all’artista, dal titolo “Escher- Viaggio nell’infinito”. Grazie alla partnership tra Arthemisia e Wanted Cinema, sono state pensate per il pubblico due speciali tariffe: conservando il biglietto del film proiettato in uno dei cinema di Trieste, è possibile visitare la mostra Escher a una tariffa ridotta; viceversa, presentando il biglietto della mostra presso uno dei botteghini di Trieste, sarà possibile vedere il film a una tariffa scontata. Inoltre, in tutte le sale cinematografiche su scala nazionale in cui verrà proiettato il film, presentando al botteghino il biglietto di una qualsiasi mostra in corso prodotta da Arthemisia, è possibile usufruire di una speciale riduzione per la visione del docu-film.

Promossa e organizzata dal Comune di Trieste, Assessorato alla Cultura e Gruppo Arthemisia con Generali Valore Cultura, in collaborazione con M. C. Escher Foundation, la mostra è curata da Mark Veldhuysen – CEO della M.C. Escher Company – e Federico Giudiceandrea – uno dei più importanti esperti di Escher al mondo – e vede il supporto di PromoTurismoFVG, special partner Ricola e media coverage by Sky Arte.