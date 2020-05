Escono di casa ma sono positivi al Covid 19: sette persone denunciate

Sette persone sono state denunciate nella giornata di domenica 17 maggio perché uscite di casa nonostante la loro positività al Covid 19, solo a Trieste in tutto il Fvg. Nel giorno precedente la riapertura di negozi e ristoranti, nel capoluogo giuliano soltanto una persona è stata multata per violazione delle misure anti contagio. Controllate in tutto 706 persone. Denunciate per reati estranei alle ultime misure restrittive 3 persone. Sottoposte a verifica 204 attività commerciali. Nessuna di queste è stata sanzionata.

In tutto il Fvg sono state controllate 2052 persone, di cui 17 multate e 5 denunciate (3 solo a Trieste) per "altri reati". 535 le attività commerciali verificate, nessuna sanzionata.