ESOF 2020: gli studenti saranno guide per i visitatori

Un progetto che che offrirà a un gruppo di studenti universitari l’opportunità di accompagnare i visitatori che arriveranno a Trieste nel corso di ESOF 2020, durante le due settimane dell’evento, dal 27 giugno all’11 luglio 2020, lungo 7 diversi itinerari. Si tratta di “Trieste 2020 Science Greeters”, presentato ieri in municipio e ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la Fondazione internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, con l’Università degli studi di Trieste, l’Associazione Guide Turistiche FVG, la Cooperativa La Collina e con il patrocinio del Comune di Trieste.

Gli interventi

Alla presentazione sono intervenuti gli Assessori comunali a ESOF 2020 Serena Tonel e agli Eventi e ai Giovani Francesca De Santis, il Rettore dell’Università degli studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, la Presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, Paola Rodari per ESOF 2020 e i rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto.

“E’ una delle prime conferenze nell’anno di Esof, un evento di rilievo, che vedrà protagonista Trieste di eventi scientifici e che coinvolgerà tutti i cittadini per creare un forte impatto e un’onda lunga di conseguenze positive su tutto il territorio – ha rilevato l’assessore Tonel -. Un “aggancio concreto” per Esof che ‘seminerà’ conoscenza anche attraverso numerose iniziative di scienza e di formazione per il mondo del lavoro”.

“E’ un piacere supportare un evento che ha come filo conduttore Esof – ha sottolineato l’assessore De Santis – di fatto intersecato con i giovani e che coinvolge tutti i soggetti scientifici e non del territorio per farne comprendere l’identità a 360 gradi, grazie alla stretta collaborazione con la Fondazione Pittini”.

Previsti crediti e premi

La presidente Pittini, ringraziando il Sindaco e gli assessori del Comune di Trieste e tutti i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato attivamente per la riuscita del progetto, ha rilevato l’importanza dell’iniziativa che sostanzialmente vedrà i ragazzi, universitari e studenti del Liceo Nordio (che disegneranno gli itinerari), ambasciatori della città e del territorio per diffondere conoscenza in ambito storico-culturale, scientifico e di sviluppo economico. Potranno ricevere 3 crediti formativi e un tirocinio formativo oltre a un premio finale. Puntiamo pertanto all’impegno e alla rilevanza della conoscenza tra i popoli e a beneficio della città”.

“Credo sia un bel esempio di come le istituzioni possano collaborare, la scommessa è che sia un punto di partenza per lasciare una traccia importante – ha affermato il Rettore Di Lenarda -. I giovani non avranno la capacità professionale delle guide turistiche ma la loro freschezza e vivacità trasmetterà senz’altro qualcosa di positivo. Inoltre, al termine del percorso formativo saranno sicuramente migliori grazie ad un’esperienza che li farà crescere”.

L'attività di accompagnamento dei visitatori si svolgerà durante le 2 settimane di ESOF: 27 giugno – 11 luglio 2020, con un impegno individuale massimo giornaliero di 4 ore. Il percorso formativo ha una durata di 58 ore per partecipante, dal 18 febbraio a maggio 2020, il martedì e giovedì in orari pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente raggiungibili e situate nel centro città.

Gli itinerari

Osservatorio Astronomico, Castelletto Villa Bazzoni (parte dell’Osservatorio astronomico); Museo dell’Antartide, Parco di San Giovanni, Itinerari Basagliani; Torre del Lloyd, parte dell’Arsenale del Lloyd Austriaco: ITIS, come esempi di welfare innovativo; Grotta Gigante e OGS; ICTP e SISSA per vedere l’elaboratore Ulisse; Università di Trieste – edificio storico di piazzale Europa ed ex Ospedale Militare, ora residenza universitaria .