Scienza: siglato accordo Trieste - Pirano per ESOF 2020 e Congresso europeo di matematica

Siglato ieri nel municipio di Pirano un accordo tra i sindaci Roberto Dipiazza e Đenio Zadković, un rafforzamento dei rapporti di collaborazione in tutti i settori, fra i Comuni di Trieste e la cittadina del Litorale sloveno. Suggellatra quindi l'intesa tra i primi cittadini e tra gli organizzatori del prossimo 8° Congresso Europeo di Matematica (8ECM) che si terrà dal 5 all'11 luglio 2020 al Centro Congressi del Grand Hotel Bernardin a Portorose e dell'EuroScience Open Forum-ESOF 2020 che si svolgerà a inizio luglio a Trieste.

Volani per il rilancio dei territori

I Sindaci dei due Comuni hanno parlato degli eventi in questione come forti volani per il massimo rilancio dei rispettivi territori e come nuovo e ulteriore fattore di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, supportata dalla collaborazione fra le rispettive Istituzioni scientifiche. Prevista una grande partecipazione di persone (2000 da tutto il mondo attese a Pirano per l'8ECM, molte migliaia per l'ESOF di Trieste). Presenti oltre ai sindaci i presidenti delle due kermesse scientifiche, il triestino prof. Stefano Fantoni e lo sloveno prof. Tomaž Pisanski, alla presenza di docenti e rappresentanti dell'Università del Litorale-Primorska di Capodistria.

Il sindaco Zadković: "Grande opportunità"

Entusiastica l'accoglienza del Sindaco di Pirano Zadković che ha parlato di “una grande opportunità per portare avanti assieme, a partire da questa importante occasione legata alla scienza, un ben più rilevante progetto comune, che deve essere il 'nostro' progetto per lo sviluppo dei nostri territori. Per questo – ha detto – l'odierna firma di questo Protocollo è un grande onore ma anche un momento concreto molto importante per le nostre Città”.

Dipiazza: "Importante fare rete"

Il Sindaco Dipiazza, rivolgendosi al collega sloveno e agli scienziati presenti, ha sottolineato come debba essere un “motivo di vero orgoglio per tutti noi il fatto che nel 2020 le principali realtà di questa nostra area vivranno assieme un momento capace di portarci delle grandi opportunità: Trieste con l'ESOF, Pirano e l'intero Litorale con il Congresso Europeo di Matematica, e ciò mentre la vicina Fiume sarà Città Europea della Cultura. Importante instaurare una sapiente collaborazione tra di noi, mettendo “in rete” tutte le nostre straordinarie attrattive e le grandi bellezze di cui disponiamo”.

"Il più importante evento matematico internazionale dell'anno"

Il professor Tomaž Pisanski ha rimarcato come l'8° Congresso Europeo di Matematica (8ECM), organizzato dall'Università del Litorale in collaborazione con l'Università di Lubiana e con tutte le istituzioni operanti nel settore matematico in Slovenia, sarà indubbiamente il più importante evento matematico internazionale dell'anno e uno dei principali eventi scientifici nella storia della Slovenia, con la partecipazione di studiosi matematici di fama mondiale, tavole rotonde, laboratori, mostre (tra le quali una mostra storico-matematica di francobolli da parte del filatelista e celebre matematico prof. Robin Wilson).

L'importanza di ESOF 2020

Il prof. Stefano Fantoni ha ricordato come l'ESOF 2020 di Trieste sarà la più importante manifestazione europea nell'ambito delle ricerche e delle innovazioni, cui parteciperanno non solo scienziati ma rappresentanti del mondo imprenditoriale, autorità pubbliche, educatori, industriali e giornalisti di tutto il mondo. Per Trieste un'opportunità eccezionale per ulteriormente valorizzare il proprio ruolo nell'ambito dello spazio europeo mediante i suoi centri scientifici e di ricerca.

Un nuovo "incontro dei tre presidenti"

Ha concluso il Sindaco Dipiazza proponendo, per offrire un segno distintivo di questa nuova collaborazione, un grande evento musicale da realizzarsi nella piazza centrale di Pirano con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, anche quale “annuncio-richiamo” propedeutico allo svolgimento delle grandi assise scientifiche delle due Città, mentre per l'ESOF – ha aggiunto – “stiamo lavorando per una “ripetizione” di quello storico incontro dei tre Presidenti di Italia, Slovenia e Croazia che aprì, nel 2010, una nuova pagina nella storia dei nostri rapporti.” “Comincia fra noi una grande collaborazione” - ha concluso firmando il Protocollo d'Intesa.