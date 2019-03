Aperte le call scientifiche per Esof2020

L’EuroScience Open Forum 2020 Trieste entra davvero nel vivo! Da oggi fino al 15 giugno 2019 sarà possibile inviare le proposte per la composizione del programma scientifico della manifestazione, che si svolgerà dal 5 al 9 luglio 2020 nel comprensorio del Porto Vecchio del capoluogo giuliano. Protagoniste e protagonisti del mondo della scienza e della tecnologia, dell’innovazione, dell’imprenditoria, della politica, della comunicazione e tutti coloro che vorranno portare idee, strategie e format innovativi sul rapporto tra scienza e società potranno presentare le loro idee attraverso il sito www.esof.eu.

Da esso si potrà accedere alla piattaforma in cui si trova il form predisposto per inviare la documentazione necessaria. I progetti dovranno ricadere in uno degli argomenti individuati per l’edizione 2020 e saranno selezionati da esperti internazionali.