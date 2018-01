ESOF2020: confermati i primi finanziamenti europei

Un milione di euro, confermato ieri sera, 26 gennaio, dal direttore generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione Europea, Robert Jan, per ESOF Trieste Capitale Europea della Scienza 2020.

Come dichiarato dal Tgr Rai Fvg, è il il primo finanziamento europeo, una somma che il comitato promotore spera di far aumentare per sostenere l'organizzazione dei team provenienti dall'area balcanica.

Proprio in questi giorni i paesi dell'est sono presenti all'iniziativa all'ICTP, International Centre for Theoretical Physics a Grignano con l'obiettivo di rilanciare i Balcani in chiave scientifica creando le basi per realizzare una struttura come il CERN o come SESAME.