Esplode la bombola di gas: ustioni gravi per un uomo a Fossalon

Un uomo è rimasto gravemente ferito dallo scoppio causato dall'esplosione di una bombola di gas in un deposito attrezzi di Fossalon di Grado: il 77enne originario di Umago ha riportato ustioni di secondo grado alle mani, al volto e al cuoio capelluto ed è stato trasportato dall'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia all'ospedale di Udine.

L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 16 gennaio, poco prima delle 7.30. L'uomo - spiega Il Gazzettino - si era recato nel deposito adiacente la sua abitazione per dare da mangiare ai cani: è entrato in un vano chiuso della struttura prefabbricata che era saturo di gas a causa di un malfunzionamento di una bombola che l'anziano usa per scaldare la stanza. Una volta entrato una scintilla, dovuta probabilmente all'accensione della luce, ha fatto dato il via alla deflagrazione.

Le condizioni dell'uomo sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.