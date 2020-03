Esplode una casa a Ronchi: gravissima un’anziana

Esplode una a casa a Ronchi dei Legionari (frazione di Vermegliano) per cause ancora da accertare e una signora anziana finisce a Cattinara in gravissime condizioni. Come riporta in queste ore Il Piccolo, l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 5 del mattino di oggi e la causa potrebbe essere una fuga di gas. La signora, ultranovantenne, avrebbe riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Notizia in aggiornamento.