Esplosione a Campanelle: portato al centro ustionati di Cesena uno dei due ragazzi

Brutte notizie per i giovani che ieri sono rimasti ustionati in una violenta esplosione durante un barbecue in giardino a Campanelle: uno dei due è stato trasportato in elicottero oggi, sabato 11 luglio, al centro grandi ustionati di Cesena. In giornata potrebbe essere trasferito anche l'altro ragazzo, attualmente all'ospedale di Cattinara. Entrambi sono stati definiti in gravi condizioni.

La fiammata si sarebbe originata da una bombola a gas durante quello che avrebbe dovuto essere uno spensierato pranzo in giardino con quattro giovani partecipanti, i due ragazzi e altre due ragazze, ma ancora non si conoscono esattamente le cause del tragico incidente.