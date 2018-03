Esplosione di Trebiciano, quarto giorno di bonifica: un anno fa la visita dei Carabinieri

Come abbiamo scritto in questi giorni, nella villa del bidello di 51 anni Dario Terzoni, deceduto in seguito all’esplosione di una bomba sulla quale stava armeggiando, è stato rinvenuto un vero 3 proprio “arsenale bellico”. Da venerdì, giorno del tragico incidente, sono già quattro i giorni in cui i Vigili del fuoco e i loro specialisti del Ncbr e gli artificieri di Polizia ed Esercito stanno lavorando notte e giorno per bonificare l’area dalle bombe collezionate dalla vittima nel garage di casa.

Stando poi alle voci dei vicini di Trebiciano e alcune indiscrezioni, pare che la passione pericolosa di Dario Terzoni fosse nota ai Carabinieri e che sia stato oggetto di una visita da parte del Nucleo Antiterrorismo dell’Arma, all’incirca un anno fa.

Continuano intanto le indagini della Procura per risalire all’origine della bomba di mortaio che ha ucciso Terzoni, appassionato e frequentatore di fiere e mercati del settore.