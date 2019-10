Esplosione in via Boito: crolla parte dell’edificio

Si è appena verificata un’ esplosione all’ultimo piano di un edificio in via Arrigo Boito, gran parte del muro esterno dell’appartamento è crollata lasciando intravedere l’interno della casa. È successo intorno alle 22 di oggi, martedì 1 ottobre. Al momento si registra un ferito, il proprietario dell’appartamento, che ha riportato una frattura esposta alla gamba edè stato portato d’urgenza dal personale de 118 al pronto soccorso di Cattinara. Ancora da chiarire le sue condizioni di salute. Intervenuti i Vigili del fuoco con tre APS (Auntopompa Serbatoio) e un’autoscala. Tutti gli occupanti del palazzo sono stati evacuati. Le cause dell’esplosione sono attualmente in fase di accertamento. Notizia in aggiornamento.

