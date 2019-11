Esplosione a Quargnento: i Vigili del fuoco di Trieste commemorano i colleghi

É stato osservato un minuto di raccoglimento e bandiere a mezz’asta al Comando Provinciale dei Vigili di Trieste in segno di lutto, per i loro colleghi che hanno perso la vita nell’esplosione di questa notte a Quargnento (Alessandria). Nella cascina si sarebbero verificate due esplosioni, probabilmente di origine dolosa. I pompieri sarebbero intervenuti per spegnere il primo incendio, per poi perdere la vita nella seconda esplosione.