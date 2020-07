Violenta esplosione in zona Campanelle, gravissimi due giovani

Due giovan di 17 e 18 annii sono in gravissime condizioni a causa di una violenta esplosione che si è verificata nella zona del rione di Campanelle poco prima delle 13. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e stanno prestando i primi soccorsi. Sulla scena anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Locale. Via Campanelle e via Monfalcon sono chiuse al traffico. Ancora ignote le cause dello scoppio ma sembrerebbe che ad esplodere sia stata una bombola del gas. La notizia è in aggiornamento

