"Estetique B&B" apre in via San Nicolò, la seconda sfida dei 23enni Kevin e Matteo

Apre in via San Nicolò "Estetique B&B", il secondo centro estetico di Matteo e Kevin. Li abbiamo incontrati quattro anni fa, quando abbiamo annunciato la loro prima apertura in via Roma. Da quel lontano dicembre del 2015 i due 23enni, a quel tempo appena dicianovenni, hanno fatto passi da gigante.

"Il nostro primo centro estetico ha avuto molto successo grazie ad una buona organizzazione e i nostri otto dipendenti - ci ha raccontato Kevin -. Con gli anni la domanda è aumentata e i clienti erano così tanti da non riuscire ad accontentarli tutti. Così, abbiamo deciso di aprire un secondo punto in centro città, in via San Nicolò 22/b, fulcro di Trieste e una delle zone più belle, soprattutto grazie alla nuova veste di Coin e l'imminente Hilton Hotel".

L'offerta del secondo centro, che prende il posto del negozio Taurus, verrà divisa su due piani: il piano terra verrà dedicato all'abbronzatura con macchinari di ultima generazione per viso e corpo, mentre sopra, al primo piano, è previsto uno spazio dedicato all'estetica dove rifugiarsi dal caos della città. Relax e silenzio renderanno il luogo un'oasi perfetta dove godersi massaggi, trattamenti viso e corpo e trattamenti anticellulite. Non mancherà una zona dedicata alla ricostruzione unghie.

Verso il franchising

"Stiamo lavorando sodo, ma non vogliamo fermarci qui. Il nostro obiettivo è quello di aprire un nuovo centro estetico ogni due o tre anni, creando di fatto un franchising. A Trieste ne apriremo ancora uno in un posto che abbiamo già localizzato, ma che non vogliamo rivelare. Poi punteremo al resto dell'Italia".

Una grande visione e una grande meta per due ragazzi così giovani, ma davvero determinati: "Trieste sta crescendo moltissimo, ha un grosso potenziale. Però, per riuscire in qualcosa, bisogna avere anche molto coraggio. Certo, ci vuole anche fortuna, ma per ottenere risultati, oltre all'impegno, è necessario rischiare".

Cercasi estetiste

Tra le cose da tenere sempre a mente, ci ricorda Kevin, c'è anche la formazione: "E' una parte importante di un'attività. Bisogna essere sempre aggiornati, investendo soprattutto sul personale, parte fondamentale di un'azienda". Per chi volesse far parte della squadra dei due giovani imprenditori, c'è anche un annuncio: "Si ricercano estetiste qualificate con abilità nell'estetica base disposte a crescere assieme a noi". Non vi resta che scrivere a: estetiquebeb@gmail.com

Gallery