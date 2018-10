La scuola politica intitolata a Ettore Romoli

Sarà presentata questa sera a Gorizia, la scuola di formazione politica intitolata all'ex presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Ettore Romoli. L'appuntamento è per le 18.30, presso la sala dell'Unione Ginnastica Goriziana, in via Giovanni Rismondo 2.

A portare i saluti della città sarà il sindaco, Rodolfo Ziberna, a cui seguirà un'introduzione dell'attuale presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Il figlio di Ettore Romoli, Andrea, presenterà le finalità statutarie e i primi appuntamenti didattici della scuola. A concludere il dibattito è atteso il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Ettore Romoli ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per pochissimo tempo, a causa della prematura scomparsa. Berlusconiano della prima ora, era sceso in campo per Forza Italia e aveva sempre ricoperto un ruolo di primissimo piano nella vita politica regionale e non.