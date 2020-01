Fuga dai domiciliari per Capodanno, triestino arrestato nel trevigiano

Nel pomeriggio di martedì 7 gennaio i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un pregiudicato 35enne.

L'uomo, residente a Castelfranco ma nato a Trieste, era fuggito dagli arresti domiciliari per festeggiare la notte di Capodanno. La sua fuga però non è andata avanti per molto. Gli uomini dell'Arma l'hanno rintracciato e arrestato poche ore più tardi. Ricondotto ai domiciliari, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Bona a Treviso dopo l'Epifania, nella giornata di martedì 7 gennaio dove dorà scontare il resto della sua pena.