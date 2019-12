Tre evasi dagli arresti domiciliari in pochi giorni: arrestati dai Carabinieri

Tre le persone arrestate dai Carabinieri la scorsa settimana per evasione dagli arresti domiciliari, il tutto nell'ambito di intensificati controlli sulla verifica delle misure di detenzione imposte dal tribunale di Sorveglianza. Il Nucleo Operativo e Radiomobile dell'arma ha innanzitutto arrestato un 34 enne rumeno trovato fuori dalla sua abitazione, dove scontava i domiciliari per aver commesso reati contro la persona. Stessa sorte a un 39enne campano, che non solo era stato condannato per reati contro la persona ma anche contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Infine un 34enne triestino, colpevole degli stessi reati. Tutti gli arrestati sono stati condotti di nuovo ai domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le operazioni, fa sapere l'Arma, sono frutto di una vera e propria task force per reprimere episodi criminosi.

Altri quattro arresti sono stati effettuati dai militari nei giorni scorsi, tra cui tre persone colpevoli di furto e una di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.