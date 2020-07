Vendite online, smascherata maxi evasione da 13 milioni di euro

I Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) della Direzione Territoriale III - Veneto e Friuli Venezia Giulia e dell’Ufficio delle Dogane di Trieste hanno scoperto un’evasione IVA per oltre 13 milioni di euro realizzata attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da un sodalizio criminale che gestiva alcuni noti siti di vendita online di prodotti vari (tra i quali prodotti elettronici, vini e liquori di marca, detersivi, giocattoli, buoni benzina ENI).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione ha permesso anche di sventare la truffa realizzata a danno dei consumatori che acquistavano dai siti internet prodotti venduti a prezzi super scontati i quali non venivano quasi mai consegnati agli acquirenti. I controlli eseguiti hanno consentito di accertare che l’organizzazione criminale ha sottratto dai conti correnti della società quasi 1.200.000 euro, prima del fallimento. Somma derivante dai bonifici effettuati da ignari clienti per ordini non evasi.