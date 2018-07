Evasione, tentata rapina, furto: due triestini arrestati

Arrestato in flagrante la scorsa notte dai Carabinieri di via Hermet e Portonuovo un triestino 40enne, iniziali M.C., poiché ritenuto responsabile di evasione, tentata rapina e tentato furto aggravato.

L’uomo, violando gli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati contro il patrimonio, verso le 22 di ieri, è uscito di casa ed è entrato in una pizzeria di via Giulia. Inizialmente ha tentato di rubare l’incasso, senza riuscirvi, e poi ha tentato di rapinare il denaro usando una bottiglia e minacciando il titolare dell’esercizio e suo figlio. I due lo hanno quindi bloccato e buttato fuori dal locale.

Subito dopo, l’uomo ha iniziato a forzare le serrature di alcune auto parcheggiate nei pressi della pizzeria e del vicino Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ma è stato bloccato da un Finanziere e dai Carabinieri giunti di li a poco sul posto. Portato in caserma, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Trieste, in attesa dell’udienza di convalida.

Alcuni giorni fa, invece, i Carabinieri di Borgo San Sergio hanno arrestato dopo mirate indagini e in flagranza di reato un noto ristoratore triestino, M.G. classe 1971, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.

I militari dell’Arma, a seguito della segnalazione giunta dall’azienda di fornitura del servizio elettrico, hanno effettuato un controllo nella trattoria gestita dall’arrestato, situata in zona Borgo San Sergio, accertando che l’uomo, già a partire dal mese di gennaio, aveva creato un by-pass al contatore di fornitura energia del locale per sottrarre, senza pagare, l’energia elettrica e rifornire la trattoria a costo zero. Il danno stimato per l’azienda elettrica ammonta a circa 8.000 euro.

Il contatore e i cavi abusivamente installati sono stati sequestrati e l’uomo, su disposizione del P.M. di Turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.