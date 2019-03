Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

venerdì 8 marzo

Inaugurazione della Biennale Internazionale donna

Magazzino 26

D maiuscole

Hangar teatri

In occasione della giornata internazionale della Donna, Hangar Teatri rende omaggio alle artiste della regione con una tre giorni a loro dedicata.

Pre St. Patrik ai Mastri d'arme

Drunken Sailors ai Mastri d'Arme

M A D _ C A D D I ES @Teatro Miela Trieste

20:30

I Mad Caddies si sono formati nel 1995 in una high school di Santa Barbara, in California e nella loro storia ultra ventennale, con numerosi tour mondiali e ben sei album alle spalle, si sono guadagnati schiere di fan fedeli in tutto il globo grazie alla loro energia e la loro miscela unica di reggae, punk, ska e pop.

Sarajevo Tango Live Speciale festa della donna

LOFT

Un trio a cavallo tra il cantautorato classico e la nuova musica italiana.

From Georgia To Detroit//Special Guest Nympho//Festa Della Donna

Detroit 17:00

Aperitivo con "Nympho",un giovanissimo ed emergente dj proveniente dalla Georgia

sabato 9 marzo

LAMPO / Women's Day / Trieste

Dhome 23:30

LAMPO l'evento di Trieste dedicato alle arti visive e musicali tramite tecnologie e tecniche innovative. Un connubio perfetto tra visuals, installazioni luminose e Musica Elettronica.

Pinkover @Loft

21:30

Tributo ai Pink Floyd. Entrata gratuita

Walkyria - Rammstein Tribute band + DJ SET industrial / gothic

Per tutti gli appassionati dei Rammstein, sul palco del Round Midnight si esibiranno i Walkyria!

domenica 10 marzo

Giorgio Caproni Il taccuino dello svagato

Antico Caffè San Marco

Giorgio Caproni, uno dei massimi poeti del nostro Novecento, è stato anche un grande prosatore e un infaticabile collaboratore di riviste e quotidiani. Il "Taccuino dello svagato", edito qui per la prima volta in volume, si presenta come episodio eccentrico eppure esemplare della sua attività giornalistica

Voia de lavorar, saltime 'dosso

Armonia Teatro

Un giovane triestino in cerca di lavoro. Un ufficio pubblico dove regnano assenteismo, ozio e “campo minato”. Un fantomatico ispettore in incognito. Uno scambio di persona dalle conseguenze imprevedibili. Questi e altri gli ingredienti dell’ultima fatica della Compagnia dei Giovani: