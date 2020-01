Ex fiera, con la nuova modifica del Piano Regolatore via libera a negozi, parcheggi e area verde

Nell’area dell’ex fiera di Trieste si assisterà ad una nuova fase di cantiere che porterà in futuro alla nascita di un polo commerciale, di 150 parcheggi per i residenti e di un’ulteriore zona verde. Ad ufficializzare la scelta della Giunta Dipiazza, che ha recepito le direttive della Regione Fvg, è stata l’approvazione della variante al Piano Regolatore avvenuta questa sera nella sala del Consiglio comunale e che prevede, tra l’altro, la modifica della viabilità dell’ultimo tratto di via Rossetti rendendolo a doppio senso.

Il voto

La delibera, approvata con 21 voti favorevoli (maggioranza), cinque contrari (Partito democratico) e due astenuti (Open Fvg e Italia Viva) con la non partecipazione al voto dei grillini, è stata introdotta dall’assessore all’Urbanistica Luisa Polli e “ufficializza” per l’appunto quella modifica nei confronti di un’area che “da tempo necessita un intervento migliorativo”.

Le critiche del Movimento Cinque Stelle

Il testo è stato difeso dalla maggioranza, soprattutto da Forza Italia e dalla Lega che hanno applaudito alla variante, mentre dai banchi del Movimento Cinque Stelle si è alzata la contestazione, quasi da solista, di Paolo Menis che ha definito la variante come “illegittima” perché andrebbe a modificare il Prgc “sulla base di un interesse privato, che rimane pur sempre legittimo, in assenza però di una modifica sostanziale dell’interesse pubblico”.

La replica della Polli

“La variante – ha ribattuto la Polli – porterà a nuova vita un’area che da tempo necessita un intervento. L’ultimo tratto di via Rossetti diventerà a doppio senso e la zona cambierà pelle, portando finalmente un risultato che i residenti aspettano da troppo tempo”. Le parole dell’assessore all’Urbanistica sono state confermate dal forzista Alberto Polacco che ha ricordato come “applicare delle modifiche in corso rappresenta un’azione assolutamente legittima” e seguite dalla ferma posizione del capogruppo della Lega Radames Razza.

Open Fvg e Italia Viva astenuti, grillini contrari

Parole che tuttavia non hanno convinto Menis. “Non si può fare una variante puntuale su un’area che era pubblica dopo che è stata venduta all’asta” ha ribadito il pentastellato. Posizione che è stata in un certo senso ripresa sia da Sabrina Morena che dalla renziana Antonella Grim. Durante il dibattito in aula è stato posto l’accento sulla mozione presentata dal Partito democratico che chiedeva “di poter valutare la possibilità di mettere a disposizione i parcheggi dell’ex fiera al pubblico che fruisce dei teatri della zona” mozione che è stata approvata all’unanimità da tutti i consiglieri.