Ex GVT: traffico in tilt per lavori

Traffico in tilt questa mattina, martedì 3 settembre, per la chiusura di un tratto della SS 202 Triestina a causa dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili. I lavori sono partiti alle 5 di ieri, 2 settembre, e la durata è prevista fino alle 24 del 13 settembre 2019. Chiuse le rampe di accesso da via Fiamme Gialle e viale Campi Elisi, dove nel mattino si sono registrate code importanti.

Il Comune aveva comunicato qualche giorno fa che “la chiusura sarebbe stata istituita dal chilometro 8+000 al 3+900. Sulla carreggiata in direzione Trieste, su tutte le corsie, chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso a seconda delle esigenze di cantiere con obbligo di fermarsi e dare la precedenza da parte del traffico proveniente dalle corsie di immissione. Le limitazioni interesseranno tutti gli utenti”.