Crimini di guerra in ex Jugoslavia, Karadžić condannato all'ergastolo

Alle 15:00 di oggi, 20 marzo, i giudici dell'Aja hanno condannato in appello all'ergastolo l’ex Comandante Supremo delle forze armate serbo-bosniache ed ex Presidente del Consiglio Nazionale di Sicurezza della Republika Srpska Radovan Karadžić, riconfermando le condanne per genocidio, crimini contro l’umanità e violazioni di leggi e costumi di guerra. Lo ha riportato La Voce del Popolo.

Karadžić era ricorso in appello contro la precedente condanna a 40 anni, ma il tribunale ha aumentato la pena per i crimini commessi, tra cui il genocidio di Srebrenica. In quello che fu definito da Ian Traynor, giornalista del The Guardian, "il peggiore massacro in Europa dall'epoca nazista", 7000 uomini e ragazzi musulmani vennero massacrati dalle forze sotto il suo commando.