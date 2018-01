Ex magazzino vini al terzo posto tra le migliori architetture inaugurate in Italia nel 2017

L’ex Magazzino Vini di Trieste è sul podio delle architetture più belle inaugurate in Italia nel 2017: precisamente al terzo posto secondo la classifica del Corriere della Sera. Il progetto, dello studio Archea Associati, ha rivalutato l'edificio storico sulle rive, per trasformarlo nell'attuale sede di Eataly Trieste. Come spiega il Corriere, il volume originario non è stato modificato ma occupato, scavando al suo interno un ulteriore edificio traslucido completamente indipendente. Particolarmente apprezzato il contrasto tra il nuovo “manufatto” e il paramento storico. Al primo posto il City Life Zaha Hadid a Miano e il Campus scolastico alle porte di Milano di Lorenzo Rossi Consalez.