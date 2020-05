E' morto il maestro Ezio Bosso, fu direttore del Teatro Verdi

Ezio Bosso è morto. Il celebre pianista e direttore d'orchestra che a Trieste aveva "guidato" il teatro lirico Giuseppe Verdi dalll'1 ottobre 2017 al 14 giugno 2018 è deceduto ieri 14 maggio a Bologna all'età di 48 anni a causa del peggioramento di una malattia neurodegenerativa che l'aveva colpito precedentemente e l'aveva costretto ad interrompere l'attività di pianista. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Nel suo periodo triestino Bosso aveva più volte dimostrato il suo affetto per la città anche se alla fine il divorzio con il Verdi aveva scontentato più di qualcuno. La separazione era arrivata "a seguito della constatata inconciliabilità delle modalità organizzative imposte dalla normativa vigente alla Fondazione nel quadro economico determinato dalle note difficoltà in cui versa la lirica italiana con le necessità programmatiche e artistiche del maestro". "Il maestro ringrazia profondamente la città di Trieste e il suo sindaco per la calda accoglienza ricevuta e per l’affetto manifestato nei suoi riguardi, il cui ricordo porterà per sempre nel cuore" queste le parole che Bosso aveva voluto dedicare a Trieste nel giorno della risoluzione contrattuale.