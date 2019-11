Facebook e Instagram down in tutto il mondo, segnalazioni anche a Trieste

#Facebookdown. Oggi pomeriggio subito dopo le 15 il celebre social è andato in tilt, soprattutto per quanto riguarda le pagine. Problemi sono stati segnalati in tutto il mondo e disagi per gli utenti si sono verificati anche su Instagram, l'altra piattaforma di proprietà di Mark Zuckerberg. Whatsapp invece sembra funzionare correttamente.