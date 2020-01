Fanno esplodere un bancomat a Gorizia e rubano 50mila euro. È successo la scorsa notte nella filiale della Cassa Rurale Fvg di Lucinico a Gorizia e meno di una settimana fa un episodio analogo si era verificato in un Postamat ad Aurisina.

Nella rapina di Gorizia, invece, secondo una ricorstruzione riportata da ANSA FVG, delle persone col volto coperto avrebbero colpito poco dopo le 2.30, per poi fuggire su una berlina scura, hanno forzato il vano Atm e lo hanno fatto saltare in aria, riuscendo a impossessarsi del contante custodito nella cassaforte ormai divelta. Nonostante l'immediato arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gorizia, i ladri sono riusciti a scappare. Gli investigatori stanno ora vagliando le immagini delle videocamere di sorveglianza. E' stato necessario far intervenire i Vigili del fuoco del Comando provinciale per mettere in sicurezza il quadro elettrico dello stabile che ospita la filiale dell'istituto di credito al pianterreno e che ha subito danni ingenti.