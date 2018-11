Dennis Fantina e Laura Bassi conquistano il web con "Shallow"

Tell me somethin’, girl /

Are you happy in this modern world? /

Or do you need more? /

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

Comincia con queste parole la splendida canzone "Shallow" interpretata dal cantante triestino Dennis Fantina, vincitore della prima edizione del talent "Amici", e Laura Bassi. I due hanno ripreso il pezzo cantato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film "A star is born", presentato in anteprima mondiale fuori concorso durante la Mostra del Cinema di Venezia 2018.

Immediato il successo sul web: nelle prime 24 ore sono state ben 5.000 le visualizzazioni del loro video su Facebook e, ad oggi, sono oltre 10.000. Una bella soddisfazione per il duo, che ha avuto anche la fortuna di trovare tra le visualizzazioni di Instagram proprio Bradley Cooper.

Gallery