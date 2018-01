Aperitivo benefico FareAmbiente e Venjulia Rugby: grande successo all'insegna del trinomio ambiente-sport-solidarietà

Molta la partecipazione dei rispettivi soci e cittadini all'aperitivo benefico organizzato dalla sezione triestina dell’associazione ecologista FareAmbiente insieme alla società sportiva Venjulia Rugby organizzata sabato. Si è trattato di un momento d’incontro all’insegna del trinomio ambiente-sport-solidarietà e l’utile ricavato dall’evento verrà utilizzato per un aiuto tangibile alle famiglie bisognose i cui bambini e ragazzi stanno praticando o vogliono praticare il rugby – hanno dichiarano Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente e Maurizio Boz presidente del Venjulia – e sono in preparazione altri eventi simili.

Il rugby è un uno sport che ha intrinseco lo spirito di amicizia e di rispetto, questo è stato un momento conviviale condiviso tra le due realtà locali, che da tempo collaborano insieme ed i concittadini che sono sensibili alle tematiche ambientali, sportive e di solidarietà. Visto ciò stiamo organizzando un prossimo evento a sostegno dei Briganti Rugby di Librino (Catania) nel mirino della mafia, che ha bruciato parte delle strutture e la Club House della società sportiva, site in un quartiere con un alto tasso di criminalità minorile che proprio con uno sport come il rugby si sta combattendo, anche con attività non solo sportive, ma di aggregazione e doposcuola.