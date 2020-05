Fase 2: corsi gratuiti online per i professionisti del triveneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Anche nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, non si ferma l’attività dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) con un programma di nuovi corsi formativi online rivolti a tutti i Commercialisti iscritti ai 13 Ordini territoriali del Triveneto. Un’iniziativa resa possibile grazie all’accordo raggiunto dall’ADCEC Tre Venezie, congiuntamente alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei 13 Ordini del Triveneto, con Open Dot Com, società autorizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) all’erogazione di attività di formazione professionale continua. I professionisti interessati potranno usufruire gratuitamente di corsi di formazione a distanza con riconoscimento dei crediti per la formazione professionale continua (FPC), tenuti attraverso video lezioni online, che affrontano tematiche di attualità fiscale, tributaria, civilistica. Temi su cui le novità introdotte dai provvedimenti di carattere economico già adottati e in fase di adozione da parte del Governo, conseguenti all’emergenza Coronavirus, impongono la necessità di un continuo aggiornamento. In particolare sono già disponibili online i seguenti corsi: “Bilancio di esercizio 2019 e dichiarazione IVA 2020”; “Business plan: consapevolezza del business model e dell’ecosistema in cui opera l’azienda, valutazione delle performance aziendali”; “Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche”; “Prime attività di revisione delle nano imprese” e “Antiriciclaggio per o professionisti. Che cosa cambia operativamente dal 01/01/2020”.

Partiranno invece a breve nuovi corsi incentrati sulle seguenti tematiche: “Cartelle, atti di accertamento, adesioni, contenzioso: tutto ciò che è sospeso e differito”; “RC professionale, cyber risk e altre coperture di interesse per il Dottore Commercialista”, “Welfare e Smart Working: un aiuto alle imprese e un’opportunità per i professionisti”; “Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, Fis e altri strumenti di sostegno al reddito”; “Emergenza sanitaria e ruolo del revisore: verifica dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”; “Dichiarazioni SP e SC”. Tutte le informazioni per l’iscrizione ai corsi e per l’ottenimento dei crediti formativi sono disponibili a questo link: https://www.commercialistideltriveneto.org/it/eventi-formativi/-formazione-professionale-continua-a-distanza/ "I 13 Ordini del Triveneto hanno subito sposato in pieno l'iniziativa - osserva Claudio Zago presidente della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie - che permette agli 11 mila commercialisti di mantenersi aggiornati e preparati alle nuove sfide grazie all'intervento dell'Associazione del Triveneto in sinergia con Open Dot Com". “L’emergenza Coronavirus e le regole sul distanziamento sociale – commenta Fabio Marchetto, Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie – hanno imposto la sospensione di tutte le attività formative in presenza. La nostra Associazione tuttavia non si è mai fermata e, grazie alla sinergia con i 13 Ordini territoriali, in breve tempo ha saputo riorganizzarsi, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, mettendo a disposizione gratuitamente a tutti i Colleghi del Triveneto un programma formativo con video lezioni online, in grado di garantire ad ognuno di proseguire la formazione continua così fondamentale per favorire la crescita professionale e l’aumento degli standard qualitativi dell’attività svolta. Una necessità formativa e di aggiornamento che si manifesta tanto più in un contesto di difficoltà economica e di introduzione di nuovi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza, in cui i commercialisti sono in prima linea per offrire un servizio di consulenza professionale e di qualità a tutela di imprese e cittadini.”