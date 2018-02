Gorizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: arrestati due uomini a Sant'Andrea

Personale del settore di Polizia di Frontiera terrestre di Gorizia, nel primo pomeriggio di giovedì 22 febbraio scorso, presso l'ex valico confinario di Sant'Andrea (GO),ha fermato un Volkswagen Touareg con targa lituana, proveniente dalla vicina Slovenia.

A bordo viaggiavano sei cittadini cinesi: il conducente, C.W. di anni 34, ed uno dei passeggeri, C.X. di anni 44, risultavano essere presenti legalmente nello spazio UE in quanto in possesso di passaporto nazionale e titolo di soggiorno, rispettivamente dalla Lituania e dalla Slovenia.

Viceversa gli altri quattro, di cui due minori, erano illegali in T.N. poichè privi di qualsiasi visto d'ingresso nello spazio Schengen o titolo di soggiorno.

Il conducente ed il passeggero "regolari", al termine delle necessarie attività di indagine, sono stati tratti in arresto, ed associati presso la locale Casa Circondariale, per favoreggiamemto all'immigrazione clandestina dei quattro connazionali, che, entrati illegalmente in Italia, sono stati indagati in stato di libertà. I due minori sono stati affidati ai servizi sociali del Comune di Gorizia.