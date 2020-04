Attività motoria all'aperto, Fedriga: "Sì all'interno del comune, ma con dei limiti"

L'attività motoria all'aperto "è prevista dal Dpcm" e in Fvg "abbiamo semplicemente regolato cosa vuol dire 'nelle vicinanze', ovvero rimanere all'interno del proprio comune, che non vuol dire prendere l'auto e andare dall'altra parte del comune e iniziare a correre". Così il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga sull'ordinanza valida in regione da oggi, parlando ai microfoni di Radio1.Da casa sua" una persona "non deve più usare il metro per dire se sta entro i 500 metri" di distanza, come previsto fino a ieri, "o se sta a 501 metri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fedriga ha poi aggiunto che, come previsto dal Dpcm, "non ci si può spostare in regione". Ma "credo sarebbe una cosa di buon senso permettere un minimo di mobilità in più, mantenendo le regole di buon comportamento". "Noi dobbiamo iniziare a fidarci dei cittadini. Dobbiamo andare in una direzione in cui non si limita più la mobilità ma si danno forti regole comportamentali.

Non vorrei trovarmi il primo giugno con attività produttive che tengono giù la saracinesca perché non hanno più la forza di riaprirla. Rischiamo di mettere in ginocchio un Paese e non farlo più rialzare".