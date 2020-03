Fedriga ringrazia le Forze dell'ordine: "Fondamentali per vincere insieme questa battaglia"

"Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine e delle Forze armate che sono al nostro fianco nell'azione di contrasto alla diffusione del coronavirus". Ad affermarlo è il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

"Le continue azioni in favore dei cittadini e i controlli su tutto il territorio, finalizzati al rispetto delle direttive dettate dall'emergenza epidemiologica, sono fondamentali per vincere insieme questa battaglia. Rinnovo pertanto l'appello, rivolto a tutti, a impegnarsi in prima persona e a non prendere assolutamente sotto gamba questa situazione - aggiunge Fedriga -. Dobbiamo avere un grande senso di responsabilità in ogni momento della nostra vita quotidiana".

"Adesso è prioritario tutelare la propria salute e quella dei propri cari. Se tutti facciamo la nostra parte - conclude Fedriga - in breve potremo sconfiggere il Covid-19, tornando così a una condizione di normalità".