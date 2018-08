Forestali ai confini, tutti i compiti del Corpo Regionale

Durante la giornata di ieri il Governatore del Friuli Venezia Giulia ha affermato di voler mandare gli agenti del Corpo Forestale Regionale sul confine, in ragione della questione immigrazione. Il Corpo forestale Regionale ha precisi compiti ma altre diverse competenze possono essere attribuite con Legge regionale.

Quanti forestali ci sono in Friuli Venezia Giulia

Al momento il numero di appartenenti al corpo è di 250 unità, di cui 168 operanti presso le Stazioni forestali. Un numero che indica, anche da parte degli stessi forestali, come la "coperta" sia corta. Dopo oltre 15 anni in cui non era mai stato fatto un concorso per l'assunzione, nel 2007 la Regione ne indice uno per assumere 20 nuovi agenti, a cui si sommano, dopo quasi dieci anni, altri 7 rimasti in graduatoria entrati in serivizio operativo a gennaio di quest'anno. Ma vediamo cosa dice il testo della Regione sul CFR e quali sono i suoi compiti.

Il Corpo

"Il Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, è incardinato nello Statuto della Regione ed è stato istituito con la Legge regionale n. 36/1969. Nel territorio regionale e nelle materie definite dalla legge regionale, svolge le funzioni e i compiti un tempo attribuiti al Corpo Forestale dello Stato in campo nazionale. Il sistema Corpo forestale regionale è incardinato nella Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche che attua il coordinamento del Corpo attraverso il Vicedirettore centrale preposto all’Area foreste e territorio". L'assessore competente in questo risulta essere Stefano Zannier.

L'Area Foreste

"All’interno dell’Area foreste e territorio si trova il Servizio foreste e Corpo forestale, del quale il Vice Direttore Centrale preposto all’Area foreste e territorio si avvale nel coordinamento del Corpo stesso, e quattro strutture territoriali denominate Ispettorato forestale con sede rispettivamente a Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine. Sono queste le strutture che costituiscono il riferimento territoriale della Direzione e che coordinano l’attività delle Stazioni forestali aventi sede nell’ambito territoriale di competenza". Negli uffici dei vari Servizi dell’Area foreste e territorio operano 70 persone con la qualifica CFR., mentre altri 12 appartenenti al corpo prestano la loro opera presso altri uffici ( Procure della Repubblica, Ente Tutela Pesca, Uffici regionali a Bruxelles).

Le competenze specialistiche

"Nel Servizio foreste e Corpo forestale risiedono alcune strutture con competenze specialistiche elevate da mettere a disposizione dell’intero sistema e delle stazioni forestali in particolare. E’ questo il caso del Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale, struttura specialistica di riferimento per le attività di vigilanza in materia ambientale, di protezione della natura, venatoria, agroambientale e del benessere animale nell'ambito delle funzioni e delle competenze del Corpo forestale Regionale, del Centro didattico naturalistico di Basovizza, riferimento per gli interventi di sviluppo, protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e forestale ai fini della divulgazione didattica dei valori ambientali, naturalistici ed escursionistici ed infine la Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga che coordina ed effettua le attività di prevenzione del pericolo di valanghe sul territorio montano della Regione".

Quali sono i compiti del personale

"Ai componenti del Corpo forestale regionale - si legge dal sito della Regione - è attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia di: foreste, caccia, pesca, ambiente, protezione della natura. Oltre a questi compiti il personale del corpo riveste anche la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e può essere impiegato per attività di Ordine Pubblico".

I settori e le materie di competenza

"In pratica il lavoro del Corpo forestale regionale è diviso in quattro settori principali di attività: vigilanza e prevenzione in materia di illeciti ambientali, prevenzione e lotta agli incendi boschivi in collaborazione con la Protezione Civile, promozione, divulgazione e didattica in ambito forestale ed ambientale, e attività tecnico-amministrative nel settore forestale ed ambientale in attuazione alle direttive dell'ispettorato. Inoltre sono oggetto di competenza del corpo anche le seguenti materie: cambiamenti colturali e vincolo idorogeologico, utilizzazioni boschive e trasformazione del bosco, attività estrattive, benessere animale, caccia e aucupio, pesca acque interne e molluschicoltura, censimenti e monitoraggi faunistici, commercio illegale di fauna, rifiuti ed inquinamenti, percorsi fuoristrada, polizia idraulica e controllo acque, raccolta funghi, fauna e flora protetta, organismi geneticamente modificati, aree protette (Parchi, Riserve, Biotopi e Rete Natura 2000), incendi ed abbruciamenti, polizia urbanistica negli ambienti naturali e paranaturali, monitoraggio fitosanitario, vigilanza e soccorso sulle piste da sci, didattica forestale ed ambientale, rilievi neve e valanghe per la redazione del relativo bollettino, squadra AIB per la sicurezza in ambiente impervio, collaborazioni con altri Enti o Forze di Polizia per la ricerca dispersi in montagna, segnalazione dissesti idrogeologici e sullo stato delle opere di regimazione idraulica implementazione del geodatabase SIDS), controllo sentieristica, attività di Protezione civile in occasione di eventi calamitosi".