Fedriga sulle ordinanze in FVG: "Sacrificio indispensabile"

"Non è consentito fare attività sportive e passeggiate, anche in presenza di figli minori". Lo ha ribadito il Govenatore Fedriga in un video postato sulla sua pagina Facebook. "Le misure restrirttive sono necessarie per evitare i contatti tra le persone e cercare di fermare la pandemia". "E' proprio in questo momento - ha aggiunto Fedriga - che non dobbiamo abbassare la guardia. Sono ben consapevole degli sforze che state facendo, ma sono altrettanto consapevole che è un sacrificio indispesabile per salvaguardare la salute di tutti".

In merito alla decisione presa sulle passeggiate con i minori, il Governatore ha dichiarato che anche "oer i pediatri di libera scelta esiste una sola importante eccezione: quella di consentire ai bambini disabili, con certificazione dell'evidenza di disabilità da parte del medico curante, l'attività motoria all'aperto indispensabile per il mantenimento dei loro fragili equilibri, nel rispetto delle norme che regolano il necessario distanziamento sociale". Per favorire il conseguimento di tale obiettivo, già nelle prossime ore, verrà emessa una circolare interpretativa per chiarire ogni dubbio in materia.